В Полтавской области с 1 марта частично восстановят уличное освещение
В Полтавской области с началом весны частично восстановят уличное освещение и позволят бизнесу использовать подсветку наружной рекламы
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
Освещение будут включать прежде всего на аварийно опасных участках дорог, пешеходных переходах и перекрестках в пределах населенных пунктов. Он будет работать до начала комендантского часа. При этом освещение будет выключаться во время воздушных тревог.
"Кроме того, пошли навстречу бизнесу и разрешили использовать подсветку наружной рекламы", – написал Лунин.
- Ранее уличное освещение возобновили в Киевской области.
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