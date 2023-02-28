В Полтавской области с 1 марта частично восстановят уличное освещение

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Освещение будут включать прежде всего на аварийно опасных участках дорог, пешеходных переходах и перекрестках в пределах населенных пунктов. Он будет работать до начала комендантского часа. При этом освещение будет выключаться во время воздушных тревог.



"Кроме того, пошли навстречу бизнесу и разрешили использовать подсветку наружной рекламы", – написал Лунин.