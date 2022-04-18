В Полтавской области российский генерал отмывал деньги через бизнес-партнера Ильи Кивы

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.



Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.



Работники ГБР обнаружили гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Махинации с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур.



В настоящее время проверяют причастен ли к указанному имуществу Илья Кива, а также выясняют, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины. Обнаруженное имущество планируют арестовать.





Напомним, с начала горячей фазы войны России против Украины следователи ГБР возбудили и 154 уголовных производства за государственную измену и 81 производство за коллаборационную деятельность.