В Полтавской области российский генерал отмывал деньги через бизнес-партнера Ильи Кивы
Во время расследования дела по измене бывшего депутата Ильи Кивы работники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного происхождения
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.
Работники ГБР обнаружили гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Махинации с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур.
В настоящее время проверяют причастен ли к указанному имуществу Илья Кива, а также выясняют, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины. Обнаруженное имущество планируют арестовать.
- Напомним, с начала горячей фазы войны России против Украины следователи ГБР возбудили и 154 уголовных производства за государственную измену и 81 производство за коллаборационную деятельность.
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