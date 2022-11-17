Об этом глава полтавского ОВА Дмитрий Лунин сообщил в Telegram .

По его словам, это была просьба бизнеса и рядовых жителей области.

"Неоднократно ко мне обращалось немало предпринимателей и жителей области с просьбой сократить продолжительность комендантского часа. Традиционно в этих вопросах всегда считаемся с мнением правоохранителей и военных, ведь безопасность – приоритет. В очередной раз проанализировали ситуацию. Границы в соседних областях – под надежной защитой ВСУ, поэтому можем сократить продолжительность комендантского часа и таким образом помочь бизнесу работать. Совет обороны области принял решение: с 19 ноября по всей Полтавщине комендантский час продлится с 23:00 до 05:00", - написал он.

С 19 ноября алкогольные напитки в Полтавской области разрешили продавать с 12:00 до 20:00.