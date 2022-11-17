В Полтавской области решили сократить комендантский час
Начиная с 19 ноября, в Полтавской области комендантский час продлится с 23:00 до 05:00, а не с 22:00
Об этом глава полтавского ОВА Дмитрий Лунин сообщил в Telegram .
По его словам, это была просьба бизнеса и рядовых жителей области.
"Неоднократно ко мне обращалось немало предпринимателей и жителей области с просьбой сократить продолжительность комендантского часа. Традиционно в этих вопросах всегда считаемся с мнением правоохранителей и военных, ведь безопасность – приоритет. В очередной раз проанализировали ситуацию. Границы в соседних областях – под надежной защитой ВСУ, поэтому можем сократить продолжительность комендантского часа и таким образом помочь бизнесу работать. Совет обороны области принял решение: с 19 ноября по всей Полтавщине комендантский час продлится с 23:00 до 05:00", - написал он.
- С 19 ноября алкогольные напитки в Полтавской области разрешили продавать с 12:00 до 20:00.
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