На Полтавщине ПВО сбило 5 российских беспилотников
В ночь с 28 февраля на 1 марта российские террористы атаковали Полтавскую область
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Звуки взрывов, которые слышали жители области - работа ПВО. Есть сбитие вражеского БпЛА. Остаемся в укрытиях и сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ!", - пишет Лунин.
Воздушная тревога была объявлена в 22:18. Она продолжалась до 00:57.
В 00:45 Лунин заявил, что ПВО сбила 5 российских БПЛА.
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