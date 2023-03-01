На Полтавщине ПВО сбило 5 российских беспилотников

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Звуки взрывов, которые слышали жители области - работа ПВО. Есть сбитие вражеского БпЛА. Остаемся в укрытиях и сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ!", - пишет Лунин.

Воздушная тревога была объявлена в 22:18. Она продолжалась до 00:57.

В 00:45 Лунин заявил, что ПВО сбила 5 российских БПЛА.