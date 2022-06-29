Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"Приказал проверить определены ли наиболее безопасные помещения для пребывания посетителей торговых центров во время воздушной тревоги и соответствуют ли они установленным требованиям. Ознакомлен ли персонал с правилами поведения во время воздушной тревоги и есть ли специальные указатели. А главное соблюдают ли в ТЦ все правила безопасности под время воздушных тревог", - подчеркнул он.

Проверкой займутся представители ГСЧС, полиции, Госпотреблужбы, областной военной администрации, органов местного самоуправления.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области и попали в ТРЦ "Амстор". По состоянию на день 28 июня количество погибших выросло до 20 человек.

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