В Полтавской области проведут учебные стрельбы, жителей Миргородской общины призвали сохранять спокойствие
Местных жителей Миргородской общины в Полтавской области предупредили об учебных стрельбах и призывали быть спокойными
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмм .
"8 июля на территории Миргородской общины будут проводить обучающие стрельбы", - написал он.
Жителям говорят сохранять покой, если услышат звуки выстрелов.
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