Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмм .

"8 июля на территории Миргородской общины будут проводить обучающие стрельбы", - написал он.

Жителям говорят сохранять покой, если услышат звуки выстрелов.

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