Об этом сообщил Главный центр специального контроля .

"23 июля 2023 в 21:42:05 по киевскому времени Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение 20 км к западу от г. Полтава", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что магнитуда была на глубине 7 км, по шкале Рихтера – 2,6.

По классификации землетрясений относится к неощутимым.

"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", - объясняют в Центре.

Землетрясения с территории Полтавщины регистрировались также раньше. Последние 26 мая с магнитудой 3,5 и 8 июня – 3,7.