В Полтавской области произошло землетрясение с эпицентром на глубине 7 км
Вечером в воскресенье недалеко от города Полтава с эпицентром на глубине 7 километров произошло землетрясение
Об этом сообщил Главный центр специального контроля .
"23 июля 2023 в 21:42:05 по киевскому времени Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение 20 км к западу от г. Полтава", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что магнитуда была на глубине 7 км, по шкале Рихтера – 2,6.
По классификации землетрясений относится к неощутимым.
"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", - объясняют в Центре.
Землетрясения с территории Полтавщины регистрировались также раньше. Последние 26 мая с магнитудой 3,5 и 8 июня – 3,7.
- Напомним, 6 июня неподалеку от румынского города Арад произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера. Глубина – 6,4 км. Его зафиксировали в 24 км к востоку от румынского города Арад, который примерно в 350 км от границы с Украиной.
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