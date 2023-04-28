РФ обстреливает Украину: взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Николаеве и Полтавской области

Об этом Еспресо.TV сообщили местные жители.

Несколько взрывов прогремели в Полтавской области около 04:05. Сообщения о взрывах в Днепре и Николаеве начали поступать ближе к 04:30. Тогда их было слышно и в Киевской области.

По состоянию на 04.30 сирены о воздушной тревоге прозвучали по всей территории Украины.

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