РФ обстреливает Украину: взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Николаеве и Полтавской области
В ночь с 27 на 28 апреля жители Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областей слышали взрывы
Об этом Еспресо.TV сообщили местные жители.
Несколько взрывов прогремели в Полтавской области около 04:05. Сообщения о взрывах в Днепре и Николаеве начали поступать ближе к 04:30. Тогда их было слышно и в Киевской области.
По состоянию на 04.30 сирены о воздушной тревоге прозвучали по всей территории Украины.
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- Утром пятницы, 28 апреля, российский агрессор обстрелял Киев. Взрывы раздались около 04:40.
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