В Полтавской области полиция задержала преступную группу, которая "выбивала" деньги для депутата

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.



Следователи полиции установили, что в октябре этого года к 31-летнему "уголовному авторитету" обратился местный бизнесмен, чтобы тот помог ему "наказать своих обидчиков". Мужчина хотел получить деньги от местных жителей, с которыми у него был конфликт.



Отмечается, что "смотрящий" и его четыре сообщника угрозами заставили местного жителя, который имел конфликт с депутатом, отдать им $8 тыс. Во время передачи денег злоумышленники надели на голову мужчине пакет, силой затолкали в автомобиль и отвезли в помещение, где избивали его и заставляли отдать еще определенную сумму. Когда потерпевший отказался, участники группировки отобрали его автомобиль и увезли мужчину за пределы города.



Потерпевший обратился в полицию, установившую лиц, причастных к преступлению. 10 ноября в городе Умани, Черкасской области, полицейские задержали "смотрящего" и одного из участников группировки. Еще одного - в Полтаве - задержали оперативники уголовного розыска областной полиции и департамента стратегических расследований.



Лидеру группировки и трем участникам полиция сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).



"Уголовному авторитету" сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) УК Украины, а депутату, обратившемуся к группировке - по ст. 255-3 (обращение за применением преступного воздействия).



Полиция разыскивает еще двоих подозреваемых.

Напомним, в среду, 10 ноября, следователи Государственного бюро расследований задержали депутата Херсонского областного совета, требовавшего у владельца рекламного агентства 300 тыс. грн за увеличение цены на LED-экран, который должен был купить облсовет.