В Полтавской области похитили бизнесмена и требовали у него $1 млн: полиция подозревает трех иностранцев
Полиция объявила о подозрении трем иностранцам, похитившим в Пирятине Полтавской области предпринимателя, требуя у него $1 млн
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
Злоумышленников подозревают в приготовлении к умышленному убийству похищенного человека; незаконном лишении свободы и похищении человека по корыстным мотивам, которое сопровождалось причинением физических страданий, применением оружия; вымогании передачи чужого имущества с угрозой убийства; незаконном завладении транспортным средством, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 УК Украины) ).
По информации следствия, 30 декабря 2021 года в Пирятине Полтавской области мужчины силой затолкали на заднее сиденье автомобиля местного предпринимателя и вывезли на Киевщину. Остановив авто на окраине Ирпеня, они требовали у мужчины $400 тыс., а затем увеличили сумму до $1 млн, угрожая насилием и убийством. Получив отказ, потерпевшего привезли в лесной массив, где угрожали оружием и избили до потери сознания. В дальнейшем мужчину удерживали в одном из домов Киева.
Планируя убийство бизнесмена, злоумышленники заранее приобрели лопаты, надувную лодку, металлическую гантель весом 20 кг и проволоку.
Ночью 8 января 2022 года на берегу Днепра полицейские обнаружили двоих подозреваемых, еще одного задержали в доме, где держали предпринимателя.
Сейчас решается вопрос об избрании похитителям мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.
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