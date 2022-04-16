В Полтавской области показали последствия ракетного удара, в результате которого на ферме погиб сторож

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в telegram.

Он обнародовал фото уничтоженного фермерского хозяйства недалеко от Полтавы и отметил, что жертвой атаки стал сторож.

"Вот так выглядит так называемый "русский мир". "Демилитаризация" фермерского хозяйства неподалеку от Полтавы. Видимо, искали там "боевых" гусей или коров. Но убили человека - местного сторожа. Россияне творят вещи, которые выходят за пределы понимания и здравого смысла . Оккупанта ждет возмездие за каждую разрушенную жизнь", - написал Лунин.

В ночь на 16 апреля жертвой российского ракетного удара в Полтавской области стал один человек .

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