В Полтавской области показали последствия ракетного удара, в результате которого на ферме погиб сторож
Жертвой ракетного удара по фермерскому хозяйству в Полтавской области стал сторож
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в telegram.
Он обнародовал фото уничтоженного фермерского хозяйства недалеко от Полтавы и отметил, что жертвой атаки стал сторож.
"Вот так выглядит так называемый "русский мир". "Демилитаризация" фермерского хозяйства неподалеку от Полтавы. Видимо, искали там "боевых" гусей или коров. Но убили человека - местного сторожа. Россияне творят вещи, которые выходят за пределы понимания и здравого смысла . Оккупанта ждет возмездие за каждую разрушенную жизнь", - написал Лунин.
- В ночь на 16 апреля жертвой российского ракетного удара в Полтавской области стал один человек .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.97
Покупка 29.97Продажа 31.13
-
EUR
Покупка 32.43Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное