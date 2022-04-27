В Полтавской области планируют осваивать скважину, глава ОВА предупредил жителей о задымлении 27 апреля

Об этом заявил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин .



"27-28 апреля в общинах, недалеко от Полтавы, Нафтогаздобыча планирует начать освоение скважины", - предупредил он.



В результате горения газоконденсатной смеси и остатков бурового раствора в течение 6-8 часов будет небольшое задымление. Дмитрий Лунин призвал людей не волноваться, ведь работы будут продолжаться только днем.

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