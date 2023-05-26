В Полтавской области обеспечили интернетом 100% школьных укрытий

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"100% укрытий в школах Полтавщины теперь обеспечены интернетом. Сегодня передали роутеры еще для 366 заведений в 54 общинах. Благодаря этим девайсам удастся охватить все укрытия сетью интернет в заведениях общего среднего образования", - написал Лунин.

Отмечено также, что сегодня было передано 14 коммутаторов правоохранителям Полтавской области. Устройства будут использоваться для модернизации систем видеонаблюдения в семи территориальных подразделениях Нацполиции.