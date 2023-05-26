В Полтавской области обеспечили интернетом 100% школьных укрытий
Сегодня, 26 мая, роутеры получили еще 366 заведений в 54 общинах Полтавщины. Таким образом, ученики смогут оставаться на связи даже во время воздушных тревог
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
"100% укрытий в школах Полтавщины теперь обеспечены интернетом. Сегодня передали роутеры еще для 366 заведений в 54 общинах. Благодаря этим девайсам удастся охватить все укрытия сетью интернет в заведениях общего среднего образования", - написал Лунин.
Отмечено также, что сегодня было передано 14 коммутаторов правоохранителям Полтавской области. Устройства будут использоваться для модернизации систем видеонаблюдения в семи территориальных подразделениях Нацполиции.
- Суд взял под стражу главу Полтавского райсуда, подозреваемую в передаче данных врагу. Злоумышленница выполняла задачи кураторов и передавала данные об украинских военных в Донецкой области, предоставляла РФ информацию о проукраинских работниках правосудия.
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