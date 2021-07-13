В Полтавской области на мясокомбинате 16 работников отравились неизвестным веществом, 14 из них госпитализированы

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.



13 июля ночью в сортировочном цехе комбината предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников.



14 человек попали в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 имеют среднюю тяжесть отравления),



Два человека отказались ехать в медучреждение. Причина отравления устанавливается. Мясокомбинат работает в обычном режиме.

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