В Полтавской области на мясокомбинате 16 работников отравились неизвестным веществом, 14 из них госпитализированы
На ООО "Глобинский мясокомбинат" произошло массовое отравление
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
13 июля ночью в сортировочном цехе комбината предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников.
14 человек попали в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 имеют среднюю тяжесть отравления),
Два человека отказались ехать в медучреждение. Причина отравления устанавливается. Мясокомбинат работает в обычном режиме.
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