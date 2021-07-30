В Полтавской области на мужчину напала пантера, он госпитализирован
В Полтавской области мужчина получил повреждения из-за нападения пантеры в Ковалевском экопарке, полиция начала досудебное расследование
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
Правоохранители изучают обстоятельства нападения пантеры на мужчину, которое произошло 29 июля в экопарке в с. Ковалевка, Полтавского района.
"О травмировании из-за нападения животного мужчины примерно в 12:00 в полицию сообщили медики. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу: мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь", - пишут на сайте полиции.
Следственно-оперативная группа установила, что во время нападения хищника человек находился в вольере.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства правоохранители выяснят, как потерпевший попал в вольер и на каком основании он находился в месте содержания хищного животного.
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