В Полтавской области мужчина напал на бригаду энергетиков: что известно

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Местный житель совершил нападение на бригаду энергетиков, выполнявших работы. Во время потасовки нападающий использовал перечный баллончик. Пострадавшие получили телесные повреждения, к утру их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что энергосистема Украины работает стабильно, но есть проблемы с электроснабжением у части потребителей в Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 14 населенных пунктов, без света остались 8,9 тыс. потребителей.

Также в результате обстрелов в Запорожской области обесточены 4 населенных пункта, а в Сумской без энергоснабжения остались 2,4 тыс. потребителей.