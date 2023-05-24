В Полтавской области мужчина напал на бригаду энергетиков: что известно
В Полтавской области местный житель напал на бригаду энергетиков, которые осуществляли ремонтные работы. Работники получили телесные повреждения
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Местный житель совершил нападение на бригаду энергетиков, выполнявших работы. Во время потасовки нападающий использовал перечный баллончик. Пострадавшие получили телесные повреждения, к утру их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что энергосистема Украины работает стабильно, но есть проблемы с электроснабжением у части потребителей в Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 14 населенных пунктов, без света остались 8,9 тыс. потребителей.
Также в результате обстрелов в Запорожской области обесточены 4 населенных пункта, а в Сумской без энергоснабжения остались 2,4 тыс. потребителей.
- 23 мая россияне обстреляли электриков , которые чинили сеть в Херсонской области.
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