В Полтавской области меняют время комендантского часа

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.



"С завтрашнего дня, с 10 апреля, по всей Полтавской области комендантский час продлится с 21:00 до 05:00", – написал он.



Во время КЧ запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком без спецразрешения.

Ранее, с 19 марта комендантский час в области был на 2 часа дольше – с 20:00 до 06:00.