В Полтавской области из-за непогоды отменили около 20 междугородных автобусных рейсов
29 декабря из-за ухудшения погоды было отменено около 20 междугородных автобусных рейсов с Полтавского автовокзала
Об этом сообщила начальник центрального автовокзала Полтавы Оксана Левенко, передает Суспильне.
В частности, не будет автобусов в направлении Днепра, Глобино, Каменского, Кривого Рога и Кобеляк. Последний рейс намерены возобновить во второй половине дня. Насчет остальных пока информации нет.
Автобусы в сторону Лубен, Пирятина, Решетиловки и Лохвицы ходят в обычном режиме.
Оксана Левенко объяснила, что отмена автобусных рейсов вызвана гололедицей на дорогах и снегопадом.
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