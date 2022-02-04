В Полтавской области двум депутатам сообщили о подозрении в вымогательстве свыше $39 тыс. у местной жительницы

Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генпрокурора.



По данным следствия, депутаты, угрожая физическим насилием, требовали и получили у жительницы Полтавщины более 39 тыс. долларов США. Она якобы приобрела похищенные семена подсолнечника у работников общества, принадлежащих одному из депутатов.



"Установлено, что в декабре 2021 и январе 2022 года депутаты, создавая сомнительные долговые обязательства бывшим работникам общества и применяя физическую силу, получили от них 80 тыс. грн. Кроме этого, они получили свидетельство о регистрации автомобиля "Daewoo Lanos", ключи от этого транспортного средства. А одного из мужчин заставили написать долговую расписку на 700 тыс. грн", - говорится в сообщении.



Отмечается, что постановлением Октябрьского районного суда Полтавы депутатам избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. Не соглашаясь с такими решениями, Полтавская окружная прокуратура готовит апелляционные жалобы.



Следственные и процессуальные действия продолжаются.

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