Об этом сообщил региональный представитель Украинского института национальной памяти в Полтавской области Олег Пустовгар.

"Решением исполкома Козельщинского поселкового совета Кременчугского района приостановлена работа музея Максима Горького в одном из сел этой громады", - написал Пустовгар. Он процитировал поселкового голову Александра Троцкого, который сообщил, что сейчас в ОТГ будут думать над уставом музея: будет ли он краеведческим с экспозицией о Козельщине и Козельщинском крае, или вообще будет музей Украинской славы или Героев Украины. "То есть, он однозначно уже не будет музеем Горького. С направлением определимся уже после нашей победы", - говорит поселковый председатель Александр Троцкий.

А в селе Левенцовка Чутовского поселкового совета Полтавского района, - сообщает Олег Пустовгар, - бюст российскому "пролетарскому" писателю Максиму Горькому по инициативе ОО "Декоммунизация.Украина" демонтировали и переместили в Государственный музей-заповедник в Путивле "Парк советского периода".

"По данным Полтавского офиса УИНП, в населенных пунктах Полтавщины до сих пор действуют 54 топонима в честь Горького, а памятники ему до сих пор стоят в городе Решетиловка и селах Середняки, Загребелья и Крячковка нашей области", - написал Пустовгар.

Справка. Горький Максим (настоящее имя – Пешков Алексей Максимович) – русский коммунистический "пролетарский" писатель, один из ведущих идеологов коммунистического режима. Один из создателей клеветнической коммунистической кампании, направленной против руководителя украинского освободительного движения, выдающегося борца за независимость, главы Директории УНР Симона Петлюры. Участвовал в процессе над убийцей Петлюры, распространил клевету относительно его мнимого антисемитизма, выступил в защиту большевистского киллера Самуила Шварцбарда, был среди тех коммунистических пропагандистов, которые укореняли в массовом сознании понятия "петлюровщина", "петлюровцы," антибольшевистские явления". Отрицал право украинского языка на существование, называл его "украинским наречием". Являлся автором лозунга, который широко использовали коммунистические преступники во времена сталинского террора 1937-1938 годов и их путинские последователи из армии России: "Если враг не сдаётся, – его уничтожают".

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