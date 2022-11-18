В Полтавской области будут слышны звуки взрывов: будут проводить учебные стрельбы
Сегодня на территории Полтавской области будут слышны звуки взрывов и выстрелов. На территории региона будут проводить учебные стрельбы
Об этом информирует в телеграмме глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
"18 ноября на территории Полтавской громады будут проводить учебные стрельбы", - пишет Лунин.
Сообщается, что, возможно, будут слышны звуки выстрелов или взрывов.
Глава области просит сохранять спокойствие.
- Кроме того, пиротехники ГСЧС проводят работы по разминированию деоккупированных территорий Херсонской области.
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