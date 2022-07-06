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Главная война с Россией В Полтавской области будут проводить учебные стрельбы, жителей общины Лубен призвали сохранять спокойствие
Обновлено

В Полтавской области будут проводить учебные стрельбы, жителей общины Лубен призвали сохранять спокойствие

6 июля, 2022 среда
10:50
война с Россией

В Полтавские ОВА предупредили об учебных стрельбах 6-7 июля

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмм.

"6 и 7 июля на территории Лубенской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – написал он.

  • Напомним, в Полтавской области проверят все ТРЦ на соблюдение правил безопасности во время воздушных тревог.

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