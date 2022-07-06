Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмм.

"6 и 7 июля на территории Лубенской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – написал он.

Напомним, в Полтавской области проверят все ТРЦ на соблюдение правил безопасности во время воздушных тревог.

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