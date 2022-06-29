Об этом предупредил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"29 и 30 июня на территории Лубенской общины будут проходить обучающие стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

Также 29 июня будут продолжаться учебные стрельбы в Миргородской общине.

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