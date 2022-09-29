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В Полтавской области будет слышно стрельбы: в нескольких общинах проводят учения

29 сентября, 2022 четверг
13:42
Общество

29 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской общин будут проводить учебные стрельбы

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в Telegram.

"29 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал он.

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