В Полтавской области будет слышно стрельбы: в нескольких общинах проводят учения
29 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской общин будут проводить учебные стрельбы
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в Telegram.
"29 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал он.
- 26 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской общин уже проводились учебные стрельбы .
- 28 сентября на территории Гадячской, Камышнянской, Сенчанской, Лубенской и Хорольской общин тоже проводили обучающие стрельбы.
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