В Полтавской области автобус вылетел в кювет и перевернулся, пострадали 11 человек

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.



Автобус ехал с Луганщины в Киев.



В нем находились 22 пассажира и два водителя. Водителю и десяти пассажирам оказывают помощь врачи.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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