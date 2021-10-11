В Полтавской области автобус вылетел в кювет и перевернулся, пострадали 11 человек
11 октября на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" в Полтавской области автобус съехал с проезжей части и перевернулся на бок
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
Автобус ехал с Луганщины в Киев.
В нем находились 22 пассажира и два водителя. Водителю и десяти пассажирам оказывают помощь врачи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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