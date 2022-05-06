В Полтавской области 7-9 мая усиливают комендантский час

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

"В эти дни не планируем официальные мероприятия, но доступ к памятникам и мемориалам Второй мировой войны не закрываем. Почтить память павших во Второй мировой войне может каждый, но вне комендантского часа и при отсутствии воздушных тревог", - написал он.

Он добавил, что россияне очень коварны и могут специально использовать День памяти и примирения для обстрелов и провокаций.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан 9 мая не ходить в мемориал Славы из-за возможных провокаций РФ.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что на 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области не будут .