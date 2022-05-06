В Полтавской области 7-9 мая усиливают комендантский час
7, 8 и 9 мая комендантский час в Полтавской области продлится с 21:00 до 07:00
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.
"В эти дни не планируем официальные мероприятия, но доступ к памятникам и мемориалам Второй мировой войны не закрываем. Почтить память павших во Второй мировой войне может каждый, но вне комендантского часа и при отсутствии воздушных тревог", - написал он.
Он добавил, что россияне очень коварны и могут специально использовать День памяти и примирения для обстрелов и провокаций.
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