Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин в телеграмме.

"6 октября на территории Полтавской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – подчеркнул он.

Позже Дмитрий Лунин написал в телеграмме, что с 6 по 9 октября учебные стрельбы проведут и в Миргородской общине.

5 октября в Полтавской области провели учебные стрельбы и контролируемый подрыв, поэтому будут раздаваться выстрелы и взрывы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb