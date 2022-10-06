В Полтавской области 6–9 сентября проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
В трех общинах Полтавщины 6-9 сентября будут продолжаться учебные стрельбы, местных предупредили о выстрелах
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин в телеграмме.
"6 октября на территории Полтавской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – подчеркнул он.
Позже Дмитрий Лунин написал в телеграмме, что с 6 по 9 октября учебные стрельбы проведут и в Миргородской общине.
- 5 октября в Полтавской области провели учебные стрельбы и контролируемый подрыв, поэтому будут раздаваться выстрелы и взрывы.
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