В Полтавской области 6 августа проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
В Миргородской общине Полтавской области 6 августа будут продолжаться учебные стрельбы, местных предупредили о звуках выстрелов
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"6 августа на территории Миргородской общины будут проводить обучающие стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
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