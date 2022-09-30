В Полтавской области 30 сентября проведут учебные стрельбы: в ОВА предупредили о выстрелах
В трех общинах Полтавщины 30 сентября будут продолжаться учебные стрельбы, поэтому местных предупредили о звуках выстрелов
Об этом сообщил председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"30 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул чиновник.
- 29 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской общин также продолжались учебные стрельбы .
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