Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .

"3 августа на территории Миргородской и Лубенской громад будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

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