Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .

"29 октября запланированы технические взрывы на карьере предприятия в Кременчугской громаде. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

Позже Дмитрий Лунин написал, что в Полтавской и Миргородской ОТГ будут проводиться учебные стрельбы, поэтому возможны звуки взрывов или выстрелов.

28 октября в трех районах Киевщины и Николаевской области обезвреживали взрывоопасные предметы.

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