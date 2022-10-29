В Полтавской области 29 октября проведут технические подрывные работы и учебные стрельбы
На Полтавщине 29 октября будут производиться технические подрывы и учебные стрельбы. Местных предупредили о взрывах и выстрелах
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .
"29 октября запланированы технические взрывы на карьере предприятия в Кременчугской громаде. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
Позже Дмитрий Лунин написал, что в Полтавской и Миргородской ОТГ будут проводиться учебные стрельбы, поэтому возможны звуки взрывов или выстрелов.
- 28 октября в трех районах Киевщины и Николаевской области обезвреживали взрывоопасные предметы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное