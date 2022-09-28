Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"28 сентября на территории Гадячской, Камышнянской, Сенчанской, Лубенской и Хорольской общин будут проводить учебные стрельбы. 29 сентября стрельбы продолжат в Гадячской общине. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

26 сентября на территории Полтавской, Лубенской и Хорольской общин проводили учебные стрельбы .

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