Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме.

"27 октября на территории Полтавской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!" – подчеркнул он.

Глава ОВА добавил в телеграмме, что стрельбы состоятся и в Камышнянской ОТО. Также звуки выстрелов могут слышаться жители Миргородской общины.

26 октября в Полтавской области провели тактические учения и учебные стрельбы.

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