В Полтавской области 27 октября будут продолжаться учебные стрельбы: местных предупредили о выстрелах
В Полтавской, Лубенской и Камышнянской общинах Полтавщины 27 октября проведут учебные стрельбы, поэтому будут раздаваться выстрелы
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме.
"27 октября на территории Полтавской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!" – подчеркнул он.
Глава ОВА добавил в телеграмме, что стрельбы состоятся и в Камышнянской ОТО. Также звуки выстрелов могут слышаться жители Миргородской общины.
- 26 октября в Полтавской области провели тактические учения и учебные стрельбы.
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