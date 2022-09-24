Об этом сообщил председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"24 сентября на территории Миргородской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

23 сентября в Полтавской, Щербановской и Лохвицкой общинах Полтавщины 23 сентября провели учебные стрельбы.

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