В Полтавской области 24 сентября состоятся учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
В Миргородском обществе Полтавщины 24 сентября проведут учебные стрельбы, поэтому местных предупредили о звуках выстрелов
Об этом сообщил председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"24 сентября на территории Миргородской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
- 23 сентября в Полтавской, Щербановской и Лохвицкой общинах Полтавщины 23 сентября провели учебные стрельбы.
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