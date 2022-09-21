В Полтавской области 21 сентября будут продолжаться учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
В Полтавской и Хорольской общинах Полтавщины 21 сентября проведут учебные стрельбы. Местных предупредили о выстрелах
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграмме .
"21 сентября на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
Дмитрий Лунин добавил , что учебные стрельбы будут продолжаться и в Хорольской общине.
- 16 сентября провели обучающие стрельбы в Полтавской, Лубенской, Сергеевской и Новоселовской общинах Полтавщины.
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