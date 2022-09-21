Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграмме .

"21 сентября на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

Дмитрий Лунин добавил , что учебные стрельбы будут продолжаться и в Хорольской общине.

16 сентября провели обучающие стрельбы в Полтавской, Лубенской, Сергеевской и Новоселовской общинах Полтавщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb