Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграм.

"21 октября на территории Песчанской, Сергеевской, Миргородской и Лохвицкой громад будут проводить учебные стрельбы. Также на территории Горишнеплавненской громады запланировано проведение очередного технического взрыва на одном из карьеров", - предупредил он.

Дмитрий Лунин призвал жителей Полтавщины сохранять спокойствие, если они услышат выстрелы или взрывы.

20 октября учебные стрельбы провели в Полтавской и Лубенской громадах области.

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