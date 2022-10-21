В Полтавской области 21 октября проведут учебные стрельбы и технический подрыв: будут звучать выстрелы и взрывы
В четырех громадах Полтавщины 21 октября будут проводиться учебные стрельбы, еще в одной проведут технический подрыв на карьере
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграм.
"21 октября на территории Песчанской, Сергеевской, Миргородской и Лохвицкой громад будут проводить учебные стрельбы. Также на территории Горишнеплавненской громады запланировано проведение очередного технического взрыва на одном из карьеров", - предупредил он.
Дмитрий Лунин призвал жителей Полтавщины сохранять спокойствие, если они услышат выстрелы или взрывы.
- 20 октября учебные стрельбы провели в Полтавской и Лубенской громадах области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.32Продажа 39.39
- Актуальное
- Важное