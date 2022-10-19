Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"19 октября на территории Полтавской и Лубенской общин будут проводить учебные стрельбы. Также на территории Кременчугской общины запланировано проведение очередного массового технического взрыва в одном из карьеров", - подчеркнул он.

Жителей Полтавщины призвали сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы или взрывы.

15 октября провели обучающие стрельбы в трех общинах Полтавщины.

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