Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"19 августа на территории Миргородской и Лубенской территориальных общин будут проводиться обучающие стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.