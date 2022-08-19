В Полтавской области 19 августа будут продолжаться учебные стрельбы: в ОВА предупредили местных о выстрелах
В Миргородской и Лубенской общинах Полтавщины 19 августа проведут учебные стрельбы, местных предупредили о выстрелах
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"19 августа на территории Миргородской и Лубенской территориальных общин будут проводиться обучающие стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
- 18 августа продолжались учебные стрельбы в Лубенской общине Полтавщины.
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