В Полтавской области 17 августа проведут учебные стрельбы: местных предупредили о выстрелах
В Миргородской общине Полтавщины 17 августа состоятся учебные стрельбы, поэтому будут раздаваться выстрелы
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"17 августа на территории Миргородского территориального общества будут проводиться учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
- 3—14 августа были обучающие стрельбы в Гребенковской и Миргородской общинах Полтавщины.
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