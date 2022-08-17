Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"17 августа на территории Миргородского территориального общества будут проводиться учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

3—14 августа были обучающие стрельбы в Гребенковской и Миргородской общинах Полтавщины.

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