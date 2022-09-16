Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"16 сентября на территории Полтавской, Лубенской, Сергеевской и Новоселовской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

Киевская ОВА предупредила в телеграмме , что с 9:00 16 сентября на территории Дымерской общины Вышгородского района будут утилизировать взрывоопасные предметы.

"В этой связи в общинах Вышгородского, Бучанского и Броварского районов возможны звуки взрывов. Просим сохранять спокойствие и помнить о правилах безопасности", - отметили в администрации.

15 сентября на полигоне в Полтавской области провели тренировочный подрыв , поэтому раздавались взрывы.

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