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В Полтавской области 16 сентября проведут учебные стрельбы, а в Киевской области будут утилизировать взрывоопасные предметы

16 сентября, 2022 пятница
10:15
война с Россией

В 4 ОТГ Полтавщины 16 сентября проведут учебные стрельбы, а в Киевской области будут утилизировать взрывоопасные предметы, поэтому будут раздаваться взрывы и выстрелы

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"16 сентября на территории Полтавской, Лубенской, Сергеевской и Новоселовской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

Киевская ОВА предупредила в телеграмме , что с 9:00 16 сентября на территории Дымерской общины Вышгородского района будут утилизировать взрывоопасные предметы.

"В этой связи в общинах Вышгородского, Бучанского и Броварского районов возможны звуки взрывов. Просим сохранять спокойствие и помнить о правилах безопасности", - отметили в администрации.

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