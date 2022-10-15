В Полтавской области 15 октября будут продолжаться учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
В трех общинах Полтавщины 15 октября проведут обучающие стрельбы, поэтому местных предупредили о звуках выстрелов
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме.
"15 октября на территории Миргородской общины будут проводить учебные стрельбы. Также второй день они будут продолжаться и в Шишацкой ТО. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
Кроме того, Дмитрий Лунин предупредил в телеграмме об учебных стрельбах в Полтавской общине.
- 12 октября провели обучающие стрельбы в Лубенской общине Полтавщины.
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