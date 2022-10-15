Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме.

"15 октября на территории Миргородской общины будут проводить учебные стрельбы. Также второй день они будут продолжаться и в Шишацкой ТО. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

Кроме того, Дмитрий Лунин предупредил в телеграмме об учебных стрельбах в Полтавской общине.

12 октября провели обучающие стрельбы в Лубенской общине Полтавщины.

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