В Полтавской области 14 сентября проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
В Щербановской и Полтавской общинах Полтавщины 14 сентября будут продолжаться учебные стрельбы, поэтому местных предупредили о звуках выстрелов
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"14 сентября на территории Щербановской общины будут проводить обучающие стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - отметил он.
Также Дмитрий Лунин предупредил в телеграмме об учебных стрельбах в Полтавской общине.
- 29 августа, 1 и 2 сентября проводили учебные стрельбы в Кобеляцкой общине Полтавщины.
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