Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"14 сентября на территории Щербановской общины будут проводить обучающие стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - отметил он.

Также Дмитрий Лунин предупредил в телеграмме об учебных стрельбах в Полтавской общине.

29 августа, 1 и 2 сентября проводили учебные стрельбы в Кобеляцкой общине Полтавщины.

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