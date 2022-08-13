Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"13 августа на территории Гребенковской и Миргородской территориальных общин будут проводить учебные стрельбы. 14 августа учебу продолжат в Гребенковской общине. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – призвал он.

12—13 августа в Полтавской области проходят учебные стрельбы в трех общинах.

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