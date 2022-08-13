В Полтавской области 13—14 августа будут продолжаться учебные стрельбы: в ОВА предупредили о выстрелах
В Гребенковской и Миргородской общинах Полтавщины 13—14 августа проведут учебные стрельбы, поэтому будут раздаваться выстрелы
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"13 августа на территории Гребенковской и Миргородской территориальных общин будут проводить учебные стрельбы. 14 августа учебу продолжат в Гребенковской общине. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – призвал он.
- 12—13 августа в Полтавской области проходят учебные стрельбы в трех общинах.
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