Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"12 и 13 августа на территории Лубенской и Хорольской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – подчеркнул он.

Позже он добавил в телеграмме , что 12 августа учебные стрельбы продлятся также в Миргородской общине.

12 августа учебные стрельбы проводятся в Полтавской общине.

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