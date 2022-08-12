В Полтавской области 12—13 августа будут продолжаться учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
В Полтавской области в трех общинах 12—13 августа будут продолжаться учебные стрельбы. Местных предупредили о выстрелах
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"12 и 13 августа на территории Лубенской и Хорольской общин будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – подчеркнул он.
Позже он добавил в телеграмме , что 12 августа учебные стрельбы продлятся также в Миргородской общине.
- 12 августа учебные стрельбы проводятся в Полтавской общине.
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