Об этом написал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"12 октября на территории Лубенской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.

7 октября в Полтавской общине провели учебные стрельбы и полеты квадрокоптеров. В Гадячском обществе Полтавщины 7 и 8 октября продолжались учебные стрельбы.

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