В Полтавской области 12 октября проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
В Лубенской общине Полтавщины 12 октября будут продолжаться учебные стрельбы, поэтому местных предупредили о выстрелах и призвали не паниковать
Об этом написал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"12 октября на территории Лубенской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
- 7 октября в Полтавской общине провели учебные стрельбы и полеты квадрокоптеров. В Гадячском обществе Полтавщины 7 и 8 октября продолжались учебные стрельбы.
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