В Полтавской области 11 и 12 августа проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
В Полтавской общине 11 и 12 августа будут продолжаться учебные стрельбы. В ОВА предупредили местных о звуках выстрелов
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .
"11 и 12 августа на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – подчеркнул он.
- 10 и 11 августа учебные стрельбы проводили в Гадячской общине Полтавщины.
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