Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме .

"11 и 12 августа на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – подчеркнул он.

10 и 11 августа учебные стрельбы проводили в Гадячской общине Полтавщины.

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