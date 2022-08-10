В Полтавской области 10—11 августа проведут учебные стрельбы, будут раздаваться выстрелы
В Полтавской области в Гадячской громаде 10—11 августа проведут учебные стрельбы. Местных предупредили о выстрелах
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .
"10 и 11 августа на территории Гадячской громады будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - подчеркнул он.
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