В Полтаве жители 109 микрорайона перекрыли автодорогу. Требуют включить отопление

Они перекрыли дорогу у остановки "Институт связи", информирует Еспресо.TV.



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"Более полусотни жителей 109-го микрорайона Полтавы устроили пикет из-за отсутствия отопления в их домах, рассказал соорганизатор акции Валерий Горобец. Они с 12:00 перекрыли дорогу у остановки общественного транспорта "Институт связи", - сообщает Общественное. Полтава.



Завтра люди планируют митинговать под Полтавским городским советом.



Справка



Жители 109-го микрорайона Полтавы на конец октября до сих пор остаются без отопления. Люди уже доведены до отчаяния, ведь, несмотря на все обещания начать отопительный сезон, они продолжают мерзнуть в квартирах.



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