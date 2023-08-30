В Полтаве задержали фитнес-тренера, публично оскорблявшего военных

Об этом сообщает СБУ и местное издание "Полтавщина".

СБУ отмечает, что Заволока - "горячий сторонник кремлевских нарративов о войне в Украине".

Правоохранители сообщили о случае, когда находясь в центре города, фигурант начал провоцировать и нецензурно оскорблять чиновников местного военкомата. Во время инцидента он безосновательно обвинил украинских защитников в том, что они якобы виновны в развязывании войны РФ против Украины и "убивают людей за деньги".

Издание "Полтавщина" рассказывает, что в своем блоге Заволока ходит по улицам Полтавы и комментирует разные события - покосы травы, работу коммунальщиков, коррупционные истории, решения власти и т.д.

В один из таких раз он вместе с другом подошел к военному, который перенес несколько ранений, и стал над ним насмехаться. Сообщается, что боец ВСУ вернулся с фронта, где получил контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мине. Военный сказал, что пошел добровольно на войну, на что Заволока ответил: "Ты придурок, сам попался на крючок". В конце разговора блогер плюнул в воина.

По данным следствия, провокатор фиксировал свои преступные действия на камеру, затем снятое видео с "комментариями" он выложил на своей странице в Инстаграмме.

Как установила СБУ, таким образом фигурант уже неоднократно пытался дискредитировать украинских воюющих с российскими захватчиками украинских защитников. СБУ также сообщила, что в настоящее время проверяется информация, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине.

После последнего, наиболее резонансного, случая мужчина пытался скрываться от правосудия, однако стражи порядка задержали его.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения фигуранту о подозрении, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения злоумышленника к ответственности.