В Полтаве за вакцинацию от коронавируса будут дарить билеты в театр, - ОГА
В Полтаве театр кукол и театр имени Гоголя подарят жителям, которые впервые будут делать прививки от коронавируса, 110 билетов на свои спектакли
Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.
"Полтавский театр кукол и Театр имени Гоголя дарят 110 билетов на свои спектакли", - сообщил он.
Билеты получат те, кто впервые делать прививки от коронавируса.
"Да, в субботу в центре вакцинации в ТРЦ" Киев "дарить 60 билетов на спектакль" Подземелье "в Театре кукол. В воскресенье 50 билетов подарит Театр имени Гоголя на спектакль" Тарас Бульба ", кто получит первую прививку в центре вакцинации в ПД "Листопад", - отметил Синегубов.
- Напомним, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер предложила дарить наушники AirPods всем подросткам от 12 до 17 лет, получат первые привывку от коронавируса.
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