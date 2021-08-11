В Полтаве за вакцинацию от коронавируса будут дарить билеты в театр, - ОГА

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Полтавский театр кукол и Театр имени Гоголя дарят 110 билетов на свои спектакли", - сообщил он.

Билеты получат те, кто впервые делать прививки от коронавируса.

"Да, в субботу в центре вакцинации в ТРЦ" Киев "дарить 60 билетов на спектакль" Подземелье "в Театре кукол. В воскресенье 50 билетов подарит Театр имени Гоголя на спектакль" Тарас Бульба ", кто получит первую прививку в центре вакцинации в ПД "Листопад", - отметил Синегубов.

Напомним, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер предложила дарить наушники AirPods всем подросткам от 12 до 17 лет, получат первые привывку от коронавируса.

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